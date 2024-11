Erika rebate Nikolas: 'Quem tem coragem de debater assina PEC contra 6x1'

Erika afirmou que a PEC só começará a tramitar na Câmara se conseguir 171 assinaturas. A partir de então, é discutida em duas comissões até que seja levado para votação no Plenário. "O que está sendo proposto agora é uma pauta política, onde incorpora as demandas do movimento VAT [Vida Além do Trabalho] para alcançarmos uma jornada 4x3", diz a deputada. Até o momento, a proposta colheu 134 assinaturas.

É uma proteção ao trabalhador que estou levando pro debate público e teremos o momento oportuno pra debater os detalhes, redação e o consenso no Congresso.

Erika Hilton, em nota

O que Nikolas disse

No vídeo divulgado em suas redes, Nikolas classificou a pressão como "ataque coordenado" e que não vai ceder. Ele afirmou que nenhum outro político foi pressionado a tomar posição no tema. A movimentação nas redes sociais, entretanto, pressionou diferentes políticos, incluindo parlamentares do PT.

O deputado do PL disse ainda que a escala 4x3 é uma "medida populista" e que pode gerar inflação. Nikolas afirmou que supermercados e hospitais não conseguem funcionar nesse esquema e aumentarão os custos que, segundo ele, atingirão os mais pobres.

Ele citou investigações da Lava Jato e gastos em campanhas de candidatos de esquerda com fundo eleitoral para criticar o texto. "Também fico puto com a diferença do salário de um deputado, de um senador, para um trabalhador, mas concorda que eu não tenho culpa do salário de um deputado?", disse.