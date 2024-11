'Vantagem pra quem?', diz Nunes sobre procedimento estético de presente

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), negou neste sábado (9) que tenha recebido vantagem indevida ao aceitar de presente um procedimento estético de uma clínica especializada em operação plástica.

O que aconteceu

Segundo a clínica, que divulgou o antes e depois em suas redes sociais, Nunes não precisou pagar pela harmonização facial. O procedimento incluiu preenchimento com ácido hialurônico, rinomodelação e aplicação de botox na testa.

Prefeito negou que o presente tenha representado vantagem indevida em razão do cargo que ocupa. "Vantagem pra quem? Só se for pra você. Fala besteira, hein rapaz", disse ele a reportagem do UOL após evento da Cufa no parque Otero, zona sul de São Paulo.