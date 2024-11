Esquerda dá 119 assinaturas para PEC 6x1 contra 32 da direita; PL só teve 1

A esquerda foi responsável por 61% das assinaturas em favor do texto que permite a apresentação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que propõe acabar com a jornada de trabalho 6x1. Enquanto 119 rubricas saíram de partidos desse espectro político, a direita entregou 32 dos apoios (11%), incluindo uma assinatura do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O que aconteceu

Das 194 assinaturas recolhidas, 119 são de congressitas de partidos da esquerda. O levantamento considera a o GPS Partidário, métrica formulada pelo jornal Folha de S.Paulo, que posicionou as legendas segundo o perfil de coligações, pautas, trocas partidárias e votações na Câmara dos Deputados.

A 171 são suficientes para autorizar a apresentação da PEC pela deputada Erika Hilton (PSOL). O UOL apurou que a parlamentar avalia ainda se vai protocolar a proposta neste ano porque, para avançar ao plenário, ela precisa passar pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), hoje presidida pela bolsonarista Caroline De Toni (PL-SC).