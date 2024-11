Autor de explosões fez ameaça ao STF com foto de visita em agosto

Ele também circulou pelo Congresso. Nesta quarta-feira (13), antes das explosões, ele passou pela Câmara dos Deputados. Em suas redes sociais, ele sugeriu que haveria artefatos escondidos em vários lugares.

Francisco Vanderley morreu ao explodir artefato em frente ao tribunal. Ele deixou o carro com explosivos em um estacionamento da Câmara dos Deputados e seguiu em direção ao STF com vários artefatos explosivos no corpo. Lá ele se dirigu a entrada do edifício, atirou explosivos em direção ao prédio e acabou se matando ao explodir um artefato em si mesmo. Segundo o relato de um segurança da Suprema Corte, o homem circulou pelo local com "atitude suspeita" e deitou no chão para esperar as bombas explodirem.

Os explosivos não atingiram o STF. Ainda assim a praça dos Três Poderes ficou interditada até a manhã desta quinta.

Cinto com explosivos no autor foi identificado por robô e removido por policial com traje antibomba. Um major da PM disse que as bombas não foram retiradas pelo robô em razão de uma "limitação operacional" do equipamento da PM. Por isso, um policial precisou se aproximar para fazer o corte dos fios que conectavam o cinto aos explosivos. "Foi uma operação muito delicada justamente para evitar que ocorressem novas explosões", afirmou o porta-voz da PM.

A PM do Distrito Federal afirma que encontrou mais bombas em uma casa alugada em Ceilândia, onde o homem estava morando. A Polícia Militar do Distrito Federal fez varreduras pelos espaços e teve de desarmar os artefatos um a um por para evitar novas explosões.