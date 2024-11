Em meio a corte de gastos, Lula promete dinheiro para construir banheiros

Enquanto a equipe econômica se esforça para fechar um corte de gastos de R$ 70 bilhões, o presidente Lula (PT) anunciou a intenção de criar novos programas sociais, incluindo construir banheiros para 4 milhões de pessoas. Ele ressaltou que não aceitará que o Ministério da Fazenda reclame que é despesa.

O que aconteceu

O presidente reforçou que o programa vai dar dignidade a brasileiros carentes. Ele afirmou que viu na TV pessoas que corriam para o mato quando precisavam ir ao banheiro.

Lula falou que encomendou um projeto ao Ministério das Cidades. Jader Filho, que administra a pasta, estava no evento da construção civil onde foi feito o anúncio. O presidente não fixou um prazo para os banheiros saírem do papel. Lula acrescentou que vai buscar parcerias com a iniciativa privada para construção dos banheiros, algo que já acontece no Minha Casa, Minha Vida.