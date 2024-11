Dino manda indireta para Nunes após decisão sobre cemitérios em São Paulo

Dino já foi filiado ao PCdoB e não está em Brasília. Ministro do STF deve trabalhar nesta semana do Maranhão, estado que ele governou de 2015 a 2022. Ele se casa no próximo sábado (30). Ele foi filiado ao PCdoB até 2021, quando migrou para o PSB, em 2021.

Só de olhar no olho de vocês já para imaginar qual que é a sensação de ter o Partido Comunista do Brasil entrando no STF. Obviamente que é político. É uma ação vergonhosa.

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo