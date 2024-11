Sakamoto: Bolsonaro pode fugir sem passaporte por ter rede de apoio

Bolsonaro fugiu não só naquele momento: em 30 de dezembro de 2022, ele se pirulitou para a Flórida e não passou a faixa para o Lula. O próprio relatório da PF fala que ele fugiu com medo de ser envolvido em toda a trama golpista articulada até aquele momento e também para esperar os desdobramentos da tentativa de golpe de 8/1.

A entrevista reforça que Bolsonaro não tem constituição nem estrutura psicológica para ser preso. Se a polícia e a Justiça não tomarem cuidado, ele foge, vai para fora do Brasil e tentará escapar de uma punição, coisa que outros políticos não fizeram. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Raquel Landim: Em negação, Bolsonaro acha que não será preso e condenado

Mesmo diante de evidências robustas de seu papel central na trama golpista, Jair Bolsonaro age em negação e insiste em pensar que escapará de uma condenação, disse a colunista Raquel Landim no UOL News ao revelar os bastidores da conversa dela e da colunista Letícia Casado com o ex-presidente.

A minha impressão como repórter é a seguinte: apesar de todas as evidências existentes no indiciamento e de não sabermos qual será a posição do Procurador-Geral [Paulo Gonet], Bolsonaro não conta com a possibilidade de ele ser preso. Ele não conta com isso. Bolsonaro acha que o clima político será revertido lá na frente e não trabalha com essa possibilidade [de ser preso].