PF diz que sala de Bolsonaro no PL guardava 'discurso pós-golpe'

O "princípio da moralidade" é a base do discurso pós-golpe. Relativo à administração pública, o princípio estabelece que os agentes públicos devem atuar de acordo com os preceitos éticos, além de cumprirem a lei. Ele é citado no começo do texto e, na interpretação de quem escreveu o discurso apreendido, permite contestar uma decisão judicial tomada com amparo da lei caso ela ocorra com intuito autoritário — algo que o bolsonarismo acusa o STF de praticar.

Na interpretação do autor do discurso pós-golpe, o "princípio da moralidade" se aplicava inclusive às eleições. Nesse ponto, entra o parecer jurídico que também estava na sala de Bolsonaro no PL e foi apreendido pela PF dentro de uma pasta com símbolo do partido na capa.

O parecer jurídico é de Ives Gandra e afirma que as Forças Armadas são o poder moderador. O jurista escreveu que militares podem atuar em casos de subversão do Estado democrático de Direito — o que STF rejeitou em julgamento realizado em abril. Esse dispositivo, na avaliação de Gandra, poderia ser posto em prática quando abusos da Justiça e de grupos de mídia influenciam o resultado de uma eleição.

Jurista escreveu que um interventor deveria ser nomeado. Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal estariam subordinadas a ele.

O discurso pós-golpe usa argumentos desse parecer jurídico. Caso o golpe tivesse ocorrido, afirmações de Ives Gandra, segundo a PF, seriam mencionadas junto com o "princípio da moralidade" para dar explicação do por que do golpe.

O argumento de que o poder emana do povo também foi utilizado. Cartazes com essa frase costumavam estar expostos em manifestações golpistas de bolsonaristas espalhadas pelo país — militantes gritavam "eu autorizo", numa referência à figura de Bolsonaro como líder de uma eventual intervenção militar.