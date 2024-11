Ato falho? Bolsonaro admite que houve golpe militar em 1964

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) admitiu, pela primeira vez, em entrevista às colunistas do UOL Raquel Landim e Letícia Casado, que o que aconteceu no Brasil em 1964 foi um golpe militar.

O que aconteceu

Até então, Bolsonaro se referia à ditadura militar como "revolução" e "ato institucional do Congresso". Na entrevista, no entanto, o ex-presidente disse: "O golpe de Estado não é o que o presidente quer. Ele tem que se articular com as Forças Armadas, com políticos, classe empresarial, como fizeram em 1964. Ter recurso, tropa nas ruas".

Declarações foram feitas após indiciamento pela PF. Bolsonaro foi indiciado no dia 21 de novembro sob suspeita dos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Ele nega as acusações.