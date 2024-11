Lula, Tarcísio e Nunes anunciam R$ 10 bilhões de investimentos em São Paulo

O assunto foi citado nos discursos dos ministros do governo Lula durante a cerimônia. Rui Costa disse que o presidente "não se abala um milímetro" mesmo após as notícias de tentativa de golpe. O petista não discursou no evento.

O governador e o prefeito de São Paulo sentaram o mais longe possível de Lula. O presidente ficou no centro da fila de cadeiras onde estavam as autoridades. Nunes e Tarcísio foram para a ponta da fileira.

A postura contrasta com o que ocorreu antes de o evento começar. A entrada do presidente foi anunciada pelo mestre-de-cerimônias, mas ele não entrou na sala. Ficou cochichando com Nunes e Tarcísio no corredor que leva ao espaço. A conversa durou por minutos. Ao final, eles também voltaram a se falar.

A relação dos líderes políticos é recheada de trocas de farpas e apoios a desafetos. Apesar de o MDB de Nunes ser da base do governo federal, Lula apadrinhou o rival do prefeito na corrida municipal, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP). Após ser reeleito, o emedebista disse que "não tem o menor sentido" seu partido apoiar o petista em 2026.

Tarcísio tenta manter uma distância segura de Lula para não ser criticado por bolsonaristas. O petista já reclamou diversas vezes da ausência do governador em agendas sobre o estado. "É uma pena, porque o governador poderia estar aqui com a gente, mas ele não vai em nenhum lugar que o convido. Saindo daqui, vamos visitar uma obra em Campinas, que tem investimento do BNDES, ele [Tarcísio] está convidado, mas não vai", disse Lula, em julho deste ano.