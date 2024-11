Lula não discursa, e ministros falam de golpe em evento com Tarcísio

Ele fez questão de frisar a diferença de tratamento com opositores numa ditadura. Alckmin contou que ganhava uma pulseira de cor diferente por ser contra os militares e não era recebido pelo então presidente.

De acordo com a PF, militares que trabalhavam no Palácio do Planalto no governo Jair Bolsonaro (PL) planejaram um golpe. Eles pretendiam matar Lula, Alckmin e o Alexandre de Moraes. Uma operação chegou a ser iniciada e tinha o ministro do STF como alvo, mas foi abortada.

Tarcísio esteve no Alvorada na mesma data em que foi discutida a minuta do golpe. A informação consta no relatório da PF. Segundo o documento, o então governador eleito chegou ao Palácio que serve de residência ao presidente da República no dia 19 de novembro de 2022 às 17h19 e saiu às 19h17.

Presidente do BNDES, Aloizio Mercadante também foi enfático e direto. Ele afirmou que Lula trabalha em parceria com políticos de oposição mesmo que integrantes deste campo político tenham tramado sua morte. O motivo seria respeitar a população que votou nestas pessoas.

Não é fácil um presidente e um vice-presidente que foram ameaçados de morte, de um golpe de Estado e de tudo o que nós assistimos recentemente, manter a mesma atitude de compromisso a respeito ao voto popular a quem é eleito.

Aloizio Mercadante, presidente do BNDES