Bolsonaro guardava em cofre recibo de depósitos de R$ 7 milhões a advogados

A Polícia Federal encontrou dois comprovantes de transferências bancárias do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com pagamentos milionários a seus advogados. Cada um tinha o valor de R$ 3.383.331,45, totalizando R$ 6,8 milhões em despesas de honorários.

O que aconteceu

Os recibos estavam trancados em um cofre na sala da assessoria do ex-presidente no PL. A sede do partido fica em Brasília e é o mesmo local onde foi encontrado o esboço de um pronunciamento que foi chamado pelos investigadores de "discurso pós-golpe".

Cofre da sala de Bolsonaro no PL onde foram encontrados os recibos Imagem: Reprodução/PF

No primeiro semestre daquele ano, o ex-presidente recebeu R$ 17,2 milhões em Pix. Na época, havia uma campanha entre apoiadores para ajudá-lo a pagar multas judiciais. Foram registradas 769 mil transações de dinheiro a seu favor. As transferências foram investigadas pela PF.