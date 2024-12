Ajuste de Haddad ignorou principal causa de déficit na previdência militar

Oficiais e praças reformados (aposentados) também ganham os mesmos reajustes de quem está na ativa. A regra vale para pensões pagas a parentes de quem foi militar. O Brasil tem casos de filhas recebendo pensão até hoje de ex-combatente da Segunda Guerra morto na década de 1970.

Sem respeitar o teto do INSS, as Forças Armadas têm um déficit de R$ 50 bilhões ao ano. Esta regra especial é a principal causa do rombo na opinião de Daniel Duque, gerente da Inteligência Técnica do Centro de Liderança Pública.

Ele diz que governo ignorou a situação no ajuste fiscal. Com isso, se mantiveram as condições para que três quartos do orçamento das Forças Armadas continue a ser gasto com pessoal, boa parte dele inativo.

Sem atacar o principal motivo do rombo, o ajuste de Fernando Haddad é insuficiente. Cálculos do próprio governo demonstram que as medidas dessa área contribuem para uma economia de R$ 2 bilhões. Pesquisador associado do Insper, o economista Marcos Mendes avalia que as medidas "nem de perto resolvem o problema".

Forças Armadas não comentaram. Procurado pela reportagem, o Ministério da Defesa não respondeu aos questionamentos. O espaço está aberto a manifestações. Eles defendem que a carreira tem peculiaridades que justificam o regime diferenciado. A maior parte delas é voltada à construção do patrimônio, em especial: dedicação integral e exclusiva, disponibilidade permanente e mobilidade geográfica.

A Marinha provocou polêmica ao comentar o ajuste fiscal. Um vídeo publicado pela Força durante o final de semana foi interpretado como protesto dos militares contra o ministro da Fazenda e contra a insinuação de que as Forças Armadas têm privilégios.