'64 não precisou assinar nada'? As diferenças entre o golpe e plano de 2022

Apesar de ter muito [militar] 'atrapalhado' nessa tentativa de golpe, de eles não terem um projeto para o país, não estarem bem preparados — o que é totalmente diferente de 1964—, hoje eles têm uma base de massa mesmo, de pessoas que têm mais envolvimento ativo na defesa de valores de extrema direita do que antes. Lincoln Ferreira Secco, historiador e professor do Departamento de História da USP

Mas há semelhanças

Intenso uso de operações psicológicas, com a produção de conteúdos baseados no pânico moral contra o comunismo, é a maior semelhança identificada por Leirner. Agora, as ações (como as fake news) são direcionadas para atacar a esquerda, que continua com o rótulo de "comunista", mas repaginada em organizações sem fins lucrativos, movimentos sociais, o PT e outras instituições.

"Chamaram a população às ruas tanto antes, logo depois das eleições, quanto depois, como vimos em volta dos quartéis". Secco apontou a mobilização social como semelhança entre o golpe da década de 1960 e a tentativa de golpe: "Em 1964, os militares promoveram grandes passeatas em São Paulo e no Rio de Janeiro em defesa do golpe, e logo depois do golpe também".

Para Secco, outro ponto em comum é que houve falta de organização de ambas ações. "Esse pessoal que tentou dar um golpe agora lembra muito o general Olímpio Mourão Filho, aquele que desencadeou a operação militar que acabou precipitando o golpe de 1964", comparou. Para ele, Olímpio era "trapalhão" e não teve nenhuma importância depois do golpe, assim como os militares que planejaram um novo em 2022.