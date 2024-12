Lula pactuou encaminhamento sobre emendas com Lira e Pacheco, diz Haddad

O ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) voltou a defender as medidas tomadas para equilibrar as contas públicas na noite desta segunda-feira (9) e disse que Lula está conversando com Pacheco e Lira para conter "anseios" de parlamentares com as decisões de Flávio Dino sobre as emendas.

O que aconteceu

"Precisamos da compreensão dos Três Poderes para equilibrar contas públicas", disse Haddad. O ministro da Fazenda pediu que os outros poderes deixem de lado "clima de desconfiança" com o executivo que, para ele, cresceu nos últimos meses. Ele ressaltou que assume o equilíbrio das contas públicas como um dos seus principais objetivos. "Tem que ser uma associação em torno dessa finalidade, passar confiança para as pessoas", ressaltou ele.