De Sara Winter a Braga Netto: relembre a investigação sobre plano do golpe

Bolsonaro ataca sistema eleitoral. Durante as comemorações do 7 de setembro de 2021, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez ameaças ao STF, incentivou a desobediência a decisões da Justiça e disse que só sairia morto da Presidência da República. Bolsonaro também atacou as urnas eletrônicas.

Em reunião com embaixadores, Bolsonaro questiona urnas eletrônicas. Em julho de 2022, ano eleitoral, o ex-presidente voltou a atacar as urnas eletrônicas durante reunião com embaixadores em Brasília. "Estou questionando antes, porque temos tempo ainda de resolver esse problema, com a própria participação das Forças Armadas", disse. Alguns dias antes, em reunião ministerial, Bolsonaro atacou novamente as urnas e o STF. Na ocasião, o general Augusto Heleno sugeriu infiltrar agentes da Abin nas campanhas adversárias.

Manifestantes se instalam em frente ao Quartel General do Exército. Após o resultado das eleições, manifestantes se instalam em frente ao QG do Exército e pedem intervenção federal e penalização a ministros do STF.

General Mario Fernandes imprime plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Segundo a PF, Fernandes imprimiu o plano no dia 9 de novembro de 2022 no Palácio do Planalto, e levou o material até o Palácio da Alvorada, onde Bolsonaro morava.

Reunião na casa de Braga Netto trata de plano golpista. A Policia Federal apurou que uma das reuniões realizadas para tratar do plano golpista para impedir a posse e matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice, Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes foi realizada na casa do general Braga Netto, no dia 12 de novembro de 2022.

Militares chegaram a colocar em prática o plano para matar Moraes. Segundo as investigações da PF, os militares chegaram a colocar em prática um dos planos para executar Moraes, no dia 15 de dezembro de 2022, mas o cancelaram de última hora. Eles usaram técnicas avançadas do treinamento militar, posicionando agentes perto do STF e da casa do ministro, mas cancelaram a ação porque o julgamento da Corte terminou mais cedo que o previsto.