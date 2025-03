Fux aceita denúncia contra Bolsonaro, mas sinaliza discordância sobre 8/1

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux acompanhou o voto ministro relator Alexandre de Moraes para aceitar a denúncia contra Jair Bolsonaro (PL) e aliados no segundo dia do julgamento na Corte. Ele, porém, anunciou que vai fazer revisão da pena de cabeleireira que participou dos atos golpistas no dia 8 de janeiro de 2023.

O que aconteceu

Fux começou o voto com ponderações e sinalizando divergência. O ministro citou o caso da cabeleireira Débora Rodrigues Santos, 39, que pichou com batom a estátua da Justiça durante os atos golpistas de 8 de janeiro. "Temos toda a liberdade e respeito pela opinião dos colegas. Vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Em determinadas ocasiões me deparo com penas exacerbadas. Quero analisar o contexto que essa senhora se encontrava."

Ele fez considerações sobre tentativa de golpe. "Se o legislador cria um crime tentando como consumado, todo crime tem atos preparatórios, tem tentativa. Tudo isso vai ser avaliado. A minha crítica a essas figuras penais é exatamente, a falta de verificação desses antecedentes técnicos científicos, de que, na medida em que se coloca, como quanto atenta a crime consumado, no meu modo de ver há um arranhão na constituição federal."