Carla Araújo: Bolsonaro sinaliza que deixará de lado estratégica jurídica

A defesa de Bolsonaro nega crimes e alega perseguição política. Ele se tornou o primeiro ex-presidente a se tornar réu por tentativa de atentar contra a democracia.

Tales: Vídeo exibido por Moraes sobre 8/1 foi destruidor para Bolsonaro

No UOL News, o colunista Tales Faria afirmou que o vídeo exibido pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, com sequência de imagens violentas ocorridas no dia 8 de janeiro de 2023, foi destruidor para Bolsonaro (PL) e os seus aliados durante o julgamento de hoje.

Aquele vídeo [mostrado por Moraes no STF] foi fortíssimo, além dos documentos. Foi destruidor. Ele desmontou toda a argumentação da defesa. Tales Faria, colunista do UOL

Moraes mostrou hoje durante a leitura de seu voto um vídeo com cenas de agressão, destruição e incêndios, que ocorreram durante atos promovidos por apoiadores de Bolsonaro. Alguns advogados de defesa de denunciados criticaram a exibição da sequência. Moraes justificou o vídeo de 8 de janeiro por ser "fato notório" e garantido pelo Código de Processo Penal.