Fux é o único a votar contra julgamento de denúncia do golpe no STF

O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal) foi o único a divergir dos colegas na sessão de hoje e entendeu que não caberia ao Supremo analisar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras sete pessoas por tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Ministro foi o único a votar favoravelmente a uma das teses das defesas nesta tarde. Ele concordou com o argumento dos denunciados de que a Primeira Turma do STF não seria o foro adequado para julgar a denúncia contra Bolsonaro e outras sete pessoas. Ministro afirmou que iria manter a "coerência" e seguir seu entendimento de que as autoridades que possuem foro no STF perdem esse foro ao perderem o cargo, como é o caso de Bolsonaro, que atualmente não exerce nenhum cargo público.

No entendimento do Fux, processo não deveria ser analisado pelo Supremo e, caso seja analisado pelo Supremo, deveria ser analisado no plenário e não nas turmas. Após uma mudança no regimento da corte em dezembro de 2023, porém, as denúncias passaram a ser analisadas pelas turmas, formadas por cinco ministros cada.