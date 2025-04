PF faz operação contra Rodrigo Manga, 'prefeito tiktoker' de Sorocaba (SP)

Investigação iniciada em 2022 mostrou fraudes na contratação de uma organização social de serviços de saúde em Sorocaba. A PF também disse ter identificado lavagem de dinheiro por meio de recursos em espécie, boletos e negociações imobiliárias.

PF faz operação de busca e apreensão para apurar desvios na saúde de Sorocaba; um dos endereços tinha carros de luxo na garagem Imagem: Divulgação/PF

Quem é o "prefeito tiktoker"

Manga, no cargo desde 2021, é conhecido como "prefeito tiktoker". Com 45 anos de idade, o político faz sucesso nas redes sociais. Ele tem 3 milhões de seguidores no TikTok, onde produz vídeos bem-humorados.

Ele foi reeleito no primeiro turno das eleições de 2024, com 73,75% dos votos, segundo o TSE. De direita, o prefeito contou com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nas eleições de 2024.

Manga publicou na semana passada um vídeo em que anunciava sua pré-candidatura à Presidência da República. "Chega, não serei mais prefeito" era o título do vídeo. Foi uma mudança, já que ele surgia como postulante ao governo de São Paulo, se Tarcísio deixar o posto em 2026 para disputar o Palácio do Planalto —cenário possível, já que Bolsonaro está inelegível por decisão do TSE até 2030.