Coreia do Norte dispara mísseis e realiza exercício de ataque nuclear tático; veja

A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos de curto alcance para o mar como parte de um "ensaio de ataque nuclear tático", em resposta aos exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, informaram os meios de comunicação estatais nesta quinta-feira (31, noite de quarta em Brasília).

Os lançamentos, inicialmente anunciados pelo Exército sul-coreano, ocorrem simultaneamente aos exercícios militares conjuntos organizados anualmente por Seul e Washington, que costumam irritar o regime em Pyongyang.

As forças armadas do país comunista afirmaram que os disparos ocorreram na noite de quarta-feira como um "ensaio de ataque nuclear tático, simulando ataques à terra queimada contra os principais centros de comando e aeródromos operacionais" do outro lado da fronteira, na Coreia do Sul.