Kim defende aproximação com a Rússia em reunião com Putin

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, afirmou nesta quarta-feira (13) que é "prioridade máxima" fortalecer as relações com a Rússia durante uma reunião nesta quarta-feira (13) com o presidente Vladimir Putin, um encontro que, segundo o governo dos Estados Unidos, pode resultar em um acordo para a venda de armas.

Depois de visitar as instalações do cosmódromo de Vostochni, incluindo uma área de montagem de foguetes Angara russos de nova geração, os dois líderes iniciaram as conversas na presença de suas delegações e, em seguida, de maneira reservada, um encontro que durou mais de duas horas, segundo as agências de notícias russas.

"Estou muito feliz de encontrá-lo. Agradeço por aceitar nosso convite", disse Putin ao lado de Kim, antes do início da reunião, segundo imagens exibidas pela televisão russa.