Teto de igreja desaba durante missa e deixa sete mortos no México

Ao menos sete pessoas morreram e dez ficaram feridas, neste domingo (1), no desabamento do teto de uma igreja durante uma missa na localidade de Ciudad Madero, no estado mexicano de Tamaulipas (nordeste), informou o governo local.

"Confirma-se a morte de sete pessoas. Além disso, foram resgatadas dez, que estão feridas", informou, por meio de nota, a assessoria de Segurança do governo do estado, acrescentando que está trabalhando para resgatar as pessoas soterradas.

Segundo veículos locais, sob os escombros da paróquia de Santa Cruz, em estilo arquitetônico industrial, haveria pelo menos 20 pessoas.