Menino palestino-americano é assassinado a facadas nos EUA em ataque relacionado à guerra em Israel

Um cidadão americano, identificado pela polícia como Joseph Czuba, de 71 anos, foi acusado no domingo (15) de assassinato e crime de ódio depois de esfaquear dezenas de vezes uma mulher muçulmana e um menino de 6 anos, em um ataque que a polícia relacionou à guerra entre Israel e o Hamas.

O menino, que foi esfaqueado 26 vezes, morreu no hospital, mas a mulher de 32 anos, que acredita-se ser sua mãe, deve sobreviver ao ataque "perverso" de sábado, de acordo com um comunicado do gabinete do xerife do condado de Will, em Illinois.

"Os detetives conseguiram determinar que ambas as vítimas deste ataque brutal eram alvos do suspeito, já que eram muçulmanas, e por causa do conflito em curso no Oriente Médio, envolvendo o Hamas e os israelenses", afirma o comunicado, que localizou o assassinato 64 quilômetros a oeste de Chicago.