Rússia chama de 'ato monstruoso' derrubada de avião pela Ucrânia

Todas as 74 pessoas a bordo do avião, incluindo prisioneiros de guerra ucranianos, morreram, segundo as autoridades russas.

"Ninguém pode dizer qual o impacto isto terá nas perspectivas de ampliação do processo de troca de prisioneiros", alertou Dmitri Peskov.

Kiev não confirmou nem negou que o avião tenha sido derrubado por armas ucranianas, como afirma Moscou.