Incêndio atinge maior parque de diversões da Suécia e deixa 12 feridos

Um incêndio deflagrou na manhã desta segunda-feira (12) em um parque de diversões em Gotemburgo, no oeste da Suécia, e deixou 12 pessoas com ferimentos leves, informaram as autoridades.

A polícia indicou que um hotel e escritórios perto do parque de diversões Liseberg, localizado no centro de Gotemburgo e que é o maior do país, foram evacuados.

Segundo a força de segurança, doze pessoas foram tratadas no hospital com ferimentos leves.