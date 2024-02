Trump comparece ao tribunal em caso de gestão de documentos secretos

No ano passado, Trump se declarou inocente das acusações de retenção ilegal de documentos confidenciais em sua residência na Flórida, em Mar-a-Lago, e por dificultar os esforços do FBI para recuperá-los.

Para preparar o caso, os advogados de Trump querem obter acesso a provas confidenciais na posse da Promotoria, algo que esta última se opõe, alegando que se trata de material muito sensível.

"Os advogados da defesa devem estar preparados para discutir detalhadamente suas teorias de defesa do caso e como qualquer informação confidencial pode ser relevante ou útil para a defesa", escreveu Cannon no documento do tribunal ao solicitar a audiência.

A juíza ouviu os argumentos da defesa até o início da tarde, antes de receber a Promotoria, também a portas fechadas.

O início deste julgamento está previsto para 20 de maio. Junto com Trump, estarão no banco dos réus o administrador de Mar-a-Lago, Carlos de Oliveira, e Waltine Nauta, ajudante pessoal do ex-presidente.

Nas últimas semanas, Trump compareceu a audiências de vários casos abertos contra ele.