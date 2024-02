ONU diz que plano britânico para expulsar migrantes para Ruanda violaria direitos humanos

O projeto de lei foi elaborado em resposta às preocupações levantadas pelo Supremo Tribunal Britânico, que o declarou ilegal na sua versão anterior.

O Supremo Tribunal manifestou receios de que os solicitantes de asilo fossem transferidos de Ruanda para os seus países de origem, onde estariam em perigo.

O texto final define Ruanda como um terceiro país seguro e impede que os migrantes sejam devolvidos aos seus países de origem.

Este projeto controverso foi criticado tanto pelo chefe da Igreja Anglicana quanto pelas Nações Unidas.

Na semana passada, uma comissão parlamentar britânica considerou o plano "incompatível" com as obrigações do Reino Unido em matéria de direitos humanos.

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos também critica que o projeto reduz "consideravelmente a capacidade dos tribunais para rever as decisões de expulsão".