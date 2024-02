'Comem pão com ração': do Brasil, ele faz apelo para tirar família de Gaza

A guerra com Israel as obrigou a fugir de casa e o lugar onde moram hoje, de forma improvisada, não tem internet, energia elétrica e nem telefone —por isso, a comunicação com os parentes no Brasil está cada vez mais difícil.

Ahmed explica que só consegue falar com as duas a cada 10 dias. Ao UOL, ele relatou o desespero dos parentes:

"Fugiram por causa do bombardeio"

"Asmahan e Fatma são gêmeas, com 48 anos, e estão vivendo em um apartamento com 50, 60 pessoas, que deve ter 60 metros quadrados.

Elas vivem na Faixa de Gaza há muito tempo, quase 30 anos. As duas têm maridos e fizeram a vida por lá, com filhos. Asmahan tem 6 filhos, além do genro, e Fatma tem 4 filhos. Elas não sabem falar português ou inglês, mas minhas sobrinhas estão ajudando com o inglês.