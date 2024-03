'Mais fortes que nunca': mesmo vetada, rival de Maduro mantém campanha na Venezuela

Machado nega todas as acusações e não menciona em seu comício uma única vez a sanção que a impede de ocupar cargos públicos por 15 anos, que considera inválida e inconstitucional.

Sua inabilitação foi ratificada pelo Supremo. Fontes do chavismo e da oposição descartam sua reversão. O prazo para a inscrição das candidaturas vai de 21 a 25 de março.

Ninguém sabe o que Machado fará quando essa data chegar. Especialistas apontam a possibilidade de que ela ou sua coalizão indiquem um substituto, ou que convoque o boicote à eleição, embora seu comando de campanha insista em que "ninguém convocou a abstenção".

Ela não menciona o tema em seu discurso.

"Aqui há um compromisso, vamos até o fim e o fim é o fim", diz a candidata, repetindo o mantra de sua campanha. "O fim não é só o desalojamento de uma tirania brutal, cruel, corrupta, má, mas a construção de uma Venezuela de respeito, de liberdade".

Em outubro passado, Machado venceu com folga as primárias para eleger o candidato da coalizão opositora Plataforma Unitária, com 92% dos votos.