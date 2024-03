Ataque de Israel em 2023 matou jornalista 'claramente identificável', diz ONU

O relatório de sete páginas, datado de 27 de fevereiro, diz ainda: "Avalia-se que não houve troca de tiros através da Linha Azul no momento do incidente. O motivo dos ataques contra os jornalistas não é conhecido".

De acordo com a resolução 1701, adotada em 2006 para pôr fim à guerra entre Israel e os combatentes libaneses do Hezbollah, as forças de paz da ONU foram destacadas para monitorar um cessar-fogo ao longo da linha de demarcação de 120 km, ou Linha Azul, entre Israel e o Líbano.

Como parte de sua missão, as tropas da ONU registram as violações do cessar-fogo e investigam os casos mais graves.

Além de matar Abdallah, os dois disparos do tanque também feriram seis outros jornalistas que estavam no local.

Questionado sobre o relatório da Unifil, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF), Nir Dinar, disse que o Hezbollah atacou as IDF perto da comunidade israelense de Hanita em 13 de outubro. As IDF responderam com artilharia e fogo de tanque para eliminar a ameaça e, posteriormente, receberam um relatório de que jornalistas haviam sido feridos.

"As IDF lamentam qualquer ferimento em pessoas não envolvidas e não atira deliberadamente em civis, incluindo jornalistas", disse Dinar. "As IDF consideram a liberdade de imprensa de extrema importância e esclarecem que estar em uma zona de guerra é perigoso."