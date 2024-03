Biden e Netanyahu se falam por telefone pela 1ª vez em mais de um mês

Ele disse que Schumer, o oficial judeu de mais alto escalão nos Estados Unidos, "expressou séria preocupação compartilhada não apenas por ele, mas por muitos americanos".

Perante o alerta da ONU sobre uma fome iminente em Gaza, no início do mês Biden ordenou ao seu Exército que lançasse alimentos por via aérea sobre o território palestino e criará um corredor marítimo com o mesmo objetivo.

Os Estados Unidos fornecem milhares de milhões de dólares em ajuda militar a Israel, seu aliado próximo.

A campanha de Israel em Gaza começou após o ataque sem precedentes do grupo palestino Hamas, em 7 de outubro, que deixou cerca de 1.160 mortos em território israelense, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais.

Desde então, quase 32 mil pessoas morreram em Gaza, a maioria delas mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que governa o território.

dk/sms/erl/nn/db/aa/mvv/ic