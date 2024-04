Dois candidatos às eleições municipais são assassinados no México

Gaytán tinha acabado de iniciar sua campanha eleitoral na segunda-feira com uma coletiva de imprensa na qual anunciou que o seu partido havia solicitado proteção para a campanha.

López Obrador indicou em sua coletiva de imprensa que recomendou a Sinhue que destituísse o promotor de Guanajuato devido à ausência de "resultados". Este estado é considerado o mais violento do México, com mais de 3.000 homicídios em 2023, o maior número do país.

Também afirmou que a candidata não teria recebido a segurança por parte do governo do estado, reforçando que este é um fato que deve ser investigado.

Celaya é uma das áreas de Guanajuato com presença do cartel de Santa Rosa de Lima, em guerra contra o Jalisco Nueva Generación, considerado um dos grupos criminosos mais poderosos do país.

Em coordenação com as autoridades eleitorais, o governo federal oferece proteção aos candidatos à Presidência, ao Congresso e a nove governos estaduais.

As autoridades locais devem responder às solicitações dos candidatos a cargos estaduais e municipais.