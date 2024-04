Bolsonaro convoca apoiadores para nova manifestação em 21 de abril, no Rio

Para o jornal americano The New York Times, que deu essa notícia no final de março, com base em imagens de câmeras de vigilância, o ex-presidente estava "escondido" para fugir da Justiça.

Essa versão foi negada por Bolsonaro e seus advogados, que afirmam que seu cliente foi à embaixada apenas para "conversar com as autoridades" de um "país amigo", liderado pelo presidente de extrema direita Viktor Orban.

Bolsonaro também é alvo de outras investigações por supostamente ter falsificado certificados de vacinação contra a covid-19 e por suposta apropriação indevida de presentes recebidos do exterior, em particular joias oferecidas pela Arábia Saudita.