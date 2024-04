Ex-ministro do Petróleo venezuelano acusado de corrupção é preso

O ex-czar do petróleo Tareck El Aissami, antigo homem de confiança do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e de seu antecessor, Hugo Chávez, foi detido por suposto vínculo com um esquema milionário de corrupção de venda de petróleo através de criptoativos.

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, anunciou, nesta terça, a prisão do outrora ministro do Petróleo (2020-2023) e vice-presidente de Maduro (2017-2018).

Saab mostrou uma foto do momento da prisão: o ex-dirigente chavista, de 49 anos, aparece algemado vestido com camisa e agasalho esportivo, escoltado por dois funcionários com os rostos cobertos.