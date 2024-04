Reconhecimento da Palestina é do 'interesse geopolítico da Europa', afirma Pedro Sánchez

Reconhecer o Estado palestino é parte do "interesse geopolítico da Europa", afirmou nesta quarta-feira o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, no Congresso do país.

"A resposta absolutamente desproporcional do governo israelense ao ataque terrorista do Hamas está jogando no chão décadas de direito humanitário e ameaça desestabilizar o Oriente Médio e, em consequência, todo o mundo", afirmou Sánchez aos deputados espanhóis, antes de destacar que o país está preparado para "reconhecer o Estado palestino".

"A comunidade internacional não poderá ajudar o Estado palestino se não reconhecer a sua existência", afirmou o político socialista, que defende que a União Europeia reconheça a Palestina. Ele pretende convencer os seus homólogos europeus sobre a necessidade da medida.