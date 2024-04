Empresária vietnamita condenada à morte por corrupção

Um tribunal do Vietnã condenou uma empresária do setor imobiliário por um dos maiores casos de corrupção do país, com prejuízos calculados em 27 bilhões de dólares (136 bilhões de reais).

O júri rejeitou todas as alegações da defesa de Truong My Lan, executiva do grupo imobiliário Van Thinh Phat, acusada de fraudar o Saigon Commercial Bank (SCB) ao longo de uma década.

"As ações da acusada (...) minaram a confiança da população na liderança do Partido (Comunista) e do Estado", afirma a decisão do júri, divulgada pela imprensa estatal.