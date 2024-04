EUA não quer ver crise no Oriente Médio 'escalar', diz Casa Branca

Os Estados Unidos não querem ver uma escalada da crise no Oriente Médio, disse um alto funcionário da Casa Branca neste domingo (14), depois de Israel ter repelido um ataque maciço de mísseis e drones do Irã.

"Não queremos ver isso escalar", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, no programa "Meet the Press", da NBC. "Não estamos buscando uma guerra mais ampla com o Irã."

Israel está em alerta máximo neste domingo, depois que o ataque sem precedentes do Irã gerou temores de um conflito mais amplo.