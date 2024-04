Imagem de palestina com menina morta nos braços ganha principal prêmio de fotojornalismo

A imagem de uma mulher palestina abraçando o corpo da sua sobrinha, morta em um bombardeio israelense na Faixa de Gaza, ganhou o primeiro prêmio do World Press Photo nesta quinta-feira (18).

A foto, de Mohammed Salem, da agência Reuters, mostra Inas Abu Maamar entrelaçada com o corpo de sua sobrinha de cinco anos, Saly, que morreu junto com sua mãe e irmã depois que um míssil atingiu sua casa em Khan Yunis, em outubro.

O fotógrafo estava no hospital Nasser, nesta cidade do sul do enclave palestino, no dia 17 de outubro. Lá ele viu uma mulher de 36 anos no necrotério, chorando, agarrada ao pequeno corpo da menina, enrolado em um pano branco.