'Estamos acostumados': israelenses ignoram bombardeio no Irã e seguem rotina

O noticiário da manhã está "no canto da mente", mas Ditza Kornfeld, uma israelense de 63 anos, não mudará sua rotina após o anúncio de explosões no centro do Irã, atribuídas à retaliação israelense ao ataque lançado por Teerã contra Israel no último fim de semana.

"Estamos acostumados a estas situações anormais", afirma esta guia turística cujo trabalho foi impactado desde o início da guerra na Faixa de Gaza em 7 de outubro.

Sua principal preocupação é terminar a preparação das refeições para a celebração da Pessach, a Páscoa judaica, que começa na noite da próxima segunda-feira (22).