Oposição venezuelana se reagrupa contra Maduro com candidato de baixo perfil

Yoris, na disputa interna, chegou a tachar Rosales de "Judas", mas o governador renunciou à disputa no sábado em favor da 'candidatura unitária' de González Urrutia.

Essa candidatura, apesar do consenso, "não estará isenta de riscos e desafios", afirma Cellini, que ressalta que "o primeiro obstáculo" será o CNE permitir aos partidos que apoiavam Rosales "fazer a mudança" nas cédulas eleitorais.

Delegados do partido de Rosales compareceram nesta segunda à sede do CNE, em Caracas, para denunciar "a impossibilidade" de acesso ao sistema automático do órgão eleitoral e apresentar "administrativamente" um documento de adesão à candidatura de González. Contudo, em um vídeo nas redes sociais, afirmam que não foram recebidos pelas autoridades.

Analistas acreditam que Machado, de 56 anos, tem grande possibilidade de transferir suas intenções de voto para um candidato unitário, quando Nicolás Maduro busca um terceiro mandato que o projetaria para 18 anos no poder, apesar de sua baixa popularidade nas pesquisas.

A inabilitação de Machado foi reprovada por Estados Unidos e União Europeia. Washington, de fato, reimpôs sanções ao setor de petróleo e gás da Venezuela depois de flexibilizar essas medidas no ano passado.

"O verdadeiro perigo eleitoral de Maduro é a unidade, não um candidato ou candidata em particular, por isso que o conhecimento ou desconhecimento do ator que represente essa mudança é um problema secundário para a oposição", considera Luis Vicente León, diretor do instituto de pesquisa Datanálisis.