Fortes chuvas deixam 5 mortos e 18 desaparecidos no Rio Grande do Sul

"O governo federal irá se somar aos esforços do governo estadual e prefeituras para atravessarmos e superarmos mais esse momento difícil, reflexos das mudanças climáticas que afetam o planeta", disse.

As autoridades concentravam suas forças no resgate de pessoas ilhadas pelas enchentes, temendo que as condições meteorológicas piorem nos próximos dias.

"Nas próximas horas, espera-se que o volume de chuvas continue elevado(...) Todos os rios monitorados estão com níveis acima dos limites de alerta", disse o governo do Rio Grande do Sul em outro comunicado.

Em algumas áreas há risco de inundações, com uma situação preocupante nos vales do Caí e do Taquari, onde as águas já transbordaram em novembro passado.

Os moradores da pequena cidade de Encantado tentavam se deslocar a pé ou de moto pelas estradas danificadas e parcialmente cobertas por rios de lama, segundo imagens da AFPTV.

Os esforços de resgate foram intensificados no município de Candelária, que se encontra em "estado crítico", segundo as autoridades.