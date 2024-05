Atingido por inundações, Quênia registra dezenas de casos de cólera

As Nações Unidas expressaram sua preocupação nesta quarta-feira (8) com as dezenas de casos de cólera no Quênia, atingido há semanas por chuvas intensas e enchentes.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), foram identificados 44 casos de cólera no condado de Tana River, uma região do leste entre as mais afetadas pelas inundações.

"Acredito que entre o governo e os parceiros nacionais e internacionais podemos conter a doença", disse o coordenador residente da ONU no Quênia, Stephen Jackson, em uma entrevista ao canal Citizen TV.