Após avanço russo, Exército ucraniano recua no norte do país

Segundo o canal 'DeepState' do Telegram, próximo do Exército ucraniano, os russos conseguiram ocupar uma faixa de quase 80 quilômetros quadrados ao redor de Lukyantsi e outra de 53 quilômetros quadrados na direção de Vovchansk.

Alguns analistas acreditam que Moscou poderia, com a ofensiva, forçar a Ucrânia a desviar suas tropas de outras áreas da linha da frente, em particular no leste, como ao redor da cidade de Chasiv Yar, na região de Donetsk, onde a Rússia também avança.

"As regiões de Donetsk e Kharkiv são onde as coisas estão mais difíceis neste momento", afirmou Zelensky na terça-feira, antes de insistir que o país precisa de uma "aceleração considerável das entregas" de armas ocidentais.

Blinken garantiu que a ajuda miliar americana está "a caminho" e prometeu "fará uma diferença real no campo de batalha".

A lentidão da ajuda europeia e a suspensão da assistência dos Estados Unidos durante meses por divergências políticas deixaram a Ucrânia em uma posição difícil, sem soldados ou munições suficientes para enfrentar a Rússia, que retomou a iniciativa da guerra no final de 2023.

As autoridades ucranianas garantem que a cidade de Kharkiv não está ameaçada por um ataque terrestre, apesar de ser alvo de bombardeios russos há várias semanas, em particular contra as instalações do sistema de energia.