Zelensky adia viagem ao exterior em meio a avanço russo na região de Kharkiv

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, adiou todas as viagens ao exterior, já que a situação no campo de batalha continuou a se deteriorar na quarta-feira e Kiev disse que a infantaria russa entrou na cidade fronteiriça de Vovchansk, na região de Kharkiv, no nordeste do país.

A captura da cidade a 5 quilômetros da fronteira seria o ganho mais significativo da Rússia desde que lançou uma incursão na região de Kharkiv na sexta-feira, abrindo uma nova frente e forçando Kiev a enviar reforços às pressas.

O ataque mantém as forças sobrecarregadas e esgotadas da Ucrânia fora de equilíbrio antes do que Zelensky disse que poderia ser uma grande ofensiva russa nas próximas semanas. Moscou vem conquistando terreno lentamente no leste há meses.