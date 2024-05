Biden confirma que não enviará soldados dos EUA à Ucrânia

O Congresso americano aprovou em abril um acordo de ajuda militar para Kiev no valor de US$ 61 bilhões (R$ 314 bilhões), após meses de disputas enquanto as forças ucranianas enfrentavam reveses no campo de batalha devido à escassez de munições e fundos.

Desde então, Biden ordenou o envio de cinco pacotes de ajuda militar à Ucrânia, enquanto a Rússia intensifica sua ofensiva na província de Kharkiv.

Biden também elogiou o papel dos Estados Unidos no Oriente Médio e ressaltou que Washington está conduzindo uma "diplomacia urgente" para garantir um cessar-fogo e trazer de volta para casa os reféns mantidos pelo grupo palestino Hamas.

"Graças às forças armadas americanas, estamos fazendo o que só os Estados Unidos podem fazer como nação indispensável, a única superpotência do mundo", disse.

Biden, em campanha para a reeleição em novembro, também instou os cadetes a cumprirem seu juramento "não a um partido político, não a um presidente, mas à Constituição dos Estados Unidos da América, contra todos os inimigos, estrangeiros e domésticos". Ele os chamou de "guardiões da democracia americana".

"A liberdade requer vigilância constante", acrescentou Biden, que em seus comícios destaca o perigo que Donald Trump representa para a democracia.