Irã executa 29 pessoas em um dia, afirma ONG

O Irã é o segundo país do mundo que mais executa pessoas a cada ano, ficando atrás apenas da China, de acordo com os dados da Anistia Internacional.

Este ano, o Irã executou 313 pessoas, afirmou o IHR. No entanto, um enforcamento coletivo dessa magnitude não ocorria desde 2009, acrescentou a organização.

"Sem uma resposta imediata da comunidade internacional, centenas de pessoas podem ser vítimas da máquina de matar da República Islâmica nos próximos meses", disse o diretor dessa ONG, Mahmood Amiry-Moghaddam.

Ativistas pelos direitos humanos acusam o Irã de usar a pena de morte como um método de intimidação após os protestos desencadeados pela morte sob custódia, em 2022, de Mahsa Amini, uma jovem curda de 22 anos presa por violar o código de vestimenta feminina.

Na véspera, as autoridades procederam à execução na prisão de Kermanshah, no oeste do país, de uma pessoa condenada por assassinato durante esses protestos.

Essa região de maioria curda foi um dos epicentros do movimento de protesto iniciado após a morte de Amini.