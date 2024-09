Os principais comandantes do Hezbollah mortos ou atingidos por Israel

Um dos fundadores do movimento e braço direito do líder Hasan Nasrallah, Shukr tinha um papel de destaque nas operações do Hezbollah contra Israel a partir do sul do Líbano", segundo uma fonte próxima do grupo libanês.

De acordo com Israel, Shukr foi responsável por um ataque que matou 12 crianças e adolescentes em 27 de julho na área das Colinas de Golã sírias ocupada e anexada por Israel. O Hezbollah negou envolvimento e prometeu vingar a morte do seu comandante.

Em comunicado divulgado após a sua morte, o Hezbollah homenageou o que chamou de "grande figura da resistência", e Hasan Nasrallah declarou que eles mantiveram um contato diário desde a abertura da frente contra Israel.

- Ibrahim Aqil -

O comandante da temida unidade de elite do Hezbollah Al-Radwan, que fundou em 2008, foi morto no último dia 20 com outros 15 membros dessa força, em um bombardeio contra um prédio no subúrbio do sul de Beirute.

Considerado um terrorista pelo Departamento de Estado americano, Aqil era procurado em Washington por envolvimento nos atentados sangrentos antiamericanos na capital libanesa em 1983.