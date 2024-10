Estatal reporta derramamento de petróleo na Amazônia peruana

A empresa estatal Petroperú reportou, nesta sexta-feira (4), um derramamento de petróleo em um rio da região amazônica de Loreto, próximo ao oleoduto que a companhia opera, afetando três pequenas comunidades indígenas da área.

A petroleira enviou uma equipe técnica de emergência ao local para realizar tarefas de contenção, reparação e limpeza.

"A Petroperú tomou conhecimento de um derramamento de petróleo na altura do quilômetro 11 do Ramal Norte do Oleoduto Norperuano (ONP), na zona de Pastaza, na região de Loreto", informou a empresa em um comunicado.