Voos da FAB resgataram 77 estrangeiros do Líbano; países pediram ajuda

A cooperação entre países é normal em situações de crise, explicou um integrante do governo brasileiro à reportagem. No caso do Líbano, por exemplo, alguns brasileiros foram evacuados em voos do governo de Portugal.

No primeiro voo, 39 libaneses e dois uruguaios estavam a bordo. No segundo voo, eram 27 libaneses, seis paraguaios, dois venezuelanos e um argentino.

O terceiro voo de repatriação decolou hoje de Beirute às 13h15 (horário de Brasília). A lista de passageiros conta com 218 pessoas e 5 pets.

FAB estima que pode resgatar 500 brasileiros por semana. Os pedidos de ajuda foram feitos por cerca de 3.000 brasileiros que moram no Líbano devido à escalada de ataques na região. O país tem a maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio, com 21 mil residentes.